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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: التخصيص المباشر للأراضي لأي مستثمر جاد في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 أغسطس 2024 07:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة اتخذت قرارًا بتفويض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية للتخصيص المباشر للأراضي لأي مستثمر لديه رؤية واضحة وجاد في التوسعات أو من ينوي إدخال صناعة جديدة من الصناعات التي تحتاجها مصر، فضلًا عن التيسيرات في إجراءات رخص البناء.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستهدف زيادة مواردها بصورة كبيرة من العملة المحلية من القطاعات الرئيسية وعلى رأسها الصناعة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تناقش أسبوعيًا الحوافز التي تقدم للمستثمرين لتحقيق مستهدفات الدولة الصناعية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة.
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