رئيس الوزراء: 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 أغسطس 2024 10:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن الحكومة قررت أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه ، و2400 جنيه للبنجر ، وذلك في إطار مساعدة الدولة للفلاح على توريد السلع الاستراتيجية إلى الحكومة بسعر منافس.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن هناك بعض الأفكار الأخرى التي سيتم مناقشتها تتعلق بآلية السداد للتسريع بوضع مبالغ مالية في حيازة الفلاح كما يفعل القطاع الخاص، مضيفًا أن هذه الآليات سيتم الإعلان عنها قبل إتاحة المحصول.

وقال مدبولي إنه خلال اجتماع لمجلس الوزراء أعلن وزير الصحة أن المواطن المصري من أكثر معدلات استهلاك السكر على مستوى العالم، متابعًا “لا أذكر ذلك من أجل تقليل الاستهلاك وأنما زيادة الاستخدام يؤدي إلى أمراض”.

وأكد أن الحكومة اتخذت قرارًا بتفويض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية للتخصيص المباشر للأراضي لأي مستثمر لديه رؤية واضحة وجاد في التوسعات أو من ينوي إدخال صناعة جديدة من الصناعات التي تحتاجها مصر، فضلًا عن التيسيرات فيما إجراءات رخص البناء.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستهدف زيادة مواردها بصورة كبيرة من العملة المحلية من القطاعات الرئيسية وعلى رأسها الصناعة.

ونوه رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الحكومة تناقش أسبوعيًا بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة الحوافز التي تقدم للمستثمرين لتحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.