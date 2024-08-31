مصلحة الضرائب: التعاملات الوهمية للممولين المسجلين تعد تهرب…

دبي - احمد فتحي في السبت 31 أغسطس 2024 02:08 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعاملات الوهمية لبعض الممولين المسجلين بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع يمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون، لافتة إلى قيام المصلحة بإصدار تعليمات تذكيرية للفاحصين تتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لكشف هذه التعاملات الوهمية بكل سهولة.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير ذات تعاملات وهمية، وكذلك الشركات المتعاملة معها، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وجددت عبد العال مطالبتها لكافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير ذات التعاملات الوهمية، وخصم الضريبة بدون وجه حق، حيث يُعد ذلك جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون، كما أنها جناية مخلة بالشرف والأمانة، وطالبتهم بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن كافة المنظومات الإلكترونية المطبقة بمصلحة الضرائب المصرية مثل (منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها) تستطيع اكتشاف هذه التعاملات الوهمية، وأيضا اكتشاف سلسلة المتعاملين بها، وهو مايسهم في القضاء على هذه التعاملات الوهمية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.