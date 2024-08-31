نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة البيئة: تعاون مصري إماراتي في مجال إدارة المخلفات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 31 أغسطس 2024 04:11 مساءً - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى إمارة الشارقة في زيارة ميدانية لمقر مجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة في إعادة التدوير والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.

وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور حسام إسماعيل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، والأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

واستقبل الدكتورة ياسمين فؤاد والوفد المرافق لها الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وعمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة شؤون البلديات، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، وفهد شهيل المدير التنفيذي لقطاع البيئة، وزهير صبرة المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار، والسيد جمال الجيران ممثل إمارة الشارقة، محمد الحسني المدير التنفيذي للاستدامة بالشركة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكافة أنواع المخلفات سواء البلدية أو الزراعية أو الطبية أو الهدم والبناء، لافتة أن إدارة المخلفات بأنواعها تقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.

أشادت فؤاد بالتعاون المثمر مع الشركة خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات والمساهمات التي قدمتها شركة “بيئة” في مصر، ومنها المشروع المشترك مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الادارية الجديدة، والشراكة أيضا في تولي مهمة إدارة منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022، مؤكدة أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ العلاقات المشتركة وبحث آفاق التعاون تحقيقاً لأهداف الاستدامة، والتنمية الاقتصادية، والحياد الكربوني.

وقد استمعت وزيرة البيئة خلال زيارتها لعرض تفصيلي حول وضع الشركة بالإمارات وخارجها ورأس مال الشركة والاستثمارات الخاصة بمنظومة إداراة المخلفات ، وأعمال الشركة ومساهماتها في منظومة إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، والمشروعات والخدمات المبتكرة التي تقدمها مجموعة بيئة، بالإضافة إلى مرافقها المتطورة وخاصة محطة الشارقة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

واطلعت فؤاد خلال الزيارة على عدد من التجارب الإماراتية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تفقدت شركة تنظيف المسئولة عن منظومة الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالشارقة، كما تفقدت النماذج الخاصة بعمليات تجميع المخلفات، ونماذج للحاويات الخاصة بعملية الفصل بجانب المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتفقدت المراكز الخاصة بتجميع زيوت الطعام.

كما زارت فؤاد مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة، حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها ، وتعد المحطة شراكة بين شركتي بيئة وشركة مصدر الإماراتية، كما تفقدت نموذج كامل لتدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتي المنتج النهائي، وتفقدت المصنع الخاص بالمعالجة البيولوجية الميكانكية الخاصة بإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية، وأيضا تم تفقد عمليات إنتاج السماد العضوي سواء الناتج من عملية فرم المخلفات الزراعية أو المخلفات العضوية.

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتفقد عملية فرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوي أو وقود بديل لمصانع الأسمنت والتعرف على كيفية الوصول إلى أعلى قيمة حرارية للمنتج الخاص بالوقود البديل لتلك المخلفات لضمان الاستخدام الأمثل داخل مصنع الأسمنت، كما تم تفقد الموقع الخاص بالمخلفات الطبية والاطلاع على عمليات الفرم والتعقيم لتلك المخلفات، والسيارات الخاصة لتجميع المخلفات الطبية. وتفقد الجزء الخاص بالمدفن القديم للمخلفات البلدية بالشارقة والذي تم إغلاقه إغلاق كامل وتم الاطلاع على إجراءات الغلق.

وعرضت وزيرة البيئة خلال الزيارة عددا من الفرص الاستثمارية في مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة، وأبدت شركة بيئة موافقتها على ضخ مزيد من الإستثمارات في هذه المجالات، وسيتم عقد عددا من الإجتماعات مع الوزارات المعنية لضمان ضح تلك الإستثمارات في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات وتسهيل كافة الإجراءات خلال الفترة القادمة.

وأكدت فؤاد أن مصر استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية أن تقطع شوطا كبيرا في بناء بنية تحتية لمنظومة متكاملة للمخلفات، وتعمل على استكمالها في كافة محافظات الجمهورية بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية وتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.