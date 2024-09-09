مال وأعمال

مدبولي: جامعة باديا إحدى مشروعات النهج الجديد لمشاركة القطاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: جامعة باديا إحدى مشروعات النهج الجديد لمشاركة القطاع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جامعة باديا تعد إحدى مشروعات إطار نهج الدولة الجديد لمشاركة القطاع الخاص.

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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي لافتتاح المرحلة الأولى من جامعة باديا، أن الدولة حريصة على تعظيم عميلة الشراكة والاستفادة من الأصول، مشيرًا إلى أن الحكومة تشارك بالأرض والمستثمرين والقطاع الخاص بالتنمية.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن إجمالي عدد الجامعات بمصر بلغ 51 أو 52 جامعة في 2014 ليرتفع حاليا إلى 100 جامعة، ما يعكس حرص الدولة على رفع كفاءة التعليم.

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وقال إن رؤية الدولة بخلاف الجامعة الحكومية هي تشجيع لتأسيس الجامعة الأهلية، مضفيا أن الحكومة أقامت عدد كبير منها بجانب الجامعات التكنولوجيا.

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وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم بكافة مستوياته.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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