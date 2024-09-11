مال وأعمال

رئيس الوزراء: لا مساس بحصة مصر في منجم السكري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لا مساس بحصة مصر في منجم السكري من قسم مال واعمال

Fustat
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 04:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هناك عقدًا خاص بمنجم السكري يتضمن حقوق الدولة المصرية بوضوح، ومصر تأخذ حصتها من المنجم بنتظام تام.

predco_adv_2021

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن هناك عقدًا مع الشركة الاسترالية التي تم الإعلان أنها وقعت اتفاقية دمج مع شركة أخرى بجنوب إفريقيا.

E-Bank

وأكد أن حصة مصر من منجم السكري لا يحدث عليها أي نقاش أو جدل، موضحًا أنه في حال ثبوت صحة خبر الدمج يمكن أن ينظر إلى استثمار أكثر داخل المنجم ما يؤدي إلى زيادة حصة مصر.

cityScapeEgypt
BonatMisr

وأشار أن وزارة البترول والثروة المعدنية، في تواصل مع الشركة المالكة لمنجم السكري لتوضيح كافة التفاصيل، وسيخرج بيانًا واضحًا بذلك من البترول.

الرقابة المالية

وأضاف: أطمنكم على حصة مصر فلا مساس بها، والتعاملات البينية بين الشركات شيئًا مثبت ولا يحدث به أي مساس.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: لا مساس بحصة مصر في منجم السكري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا