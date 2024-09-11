مدبولي: المركزي يسير بخطى ناجحة في تنفيذ السياسة النقدية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 05:12 مساءً - أحمد عبدالرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن البنك المركزي المصري يسير بخطى ناجحة نحو تنفيذ السياسة النقدية فيما يخص استهداف التضخم ، لافتًا إلى أن استهداف التضخم شيئًا هامًا للحكومة، لأنه سيؤدي إلى زوال الضغوط عن الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن جزء ليس بقليل من مخصصات الموازنة يذهب إلى خدمة الدين نتيجة لزيادة أسعار التضخم والفائدة.

وأكد أن خفض الفائدة والتضخم يمنح الدولة مساحة لتوجيه هذا الجزء إلى استثمارات ومشروعات كبرى تحتاجها الدولة ، ولاسيما في الحماية الاجتماعية أو إكمال المشروعات التنموية.