الرياض - كتبت رنا صلاح - تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، مشروع تطوير ميناء الغاز الطبيعي المسال (ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال) في العقبة، الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية لتعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.

الطاقة تحيل عطاء تنفيذ وحدة التغييز بالعقبة بـ125 مليون دولار

وخلال الزيارة، عقد الخرابشة اجتماعاً مع المقاول ومستشار المشروع ومدير المشروع عمر البدور من شركة تطوير العقبة، بحضور مدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، ومدير الشركة اللوجستية أشرف الرواشدة، ومديرة مديرية النفط والغاز في الوزارة إيمان عوّاد.

واطلع الخرابشة خلال الاجتماع على آخر المستجدات والتطورات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمعيقات المتعلقة بسير عمل المشروع.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الكهربائية وتزويد الصناعات، باعتباره خيارا استراتيجيا لضمان استمرارية التزود في حال تعثّر أي من مصادر الإمداد الحالية. كما يسهم في خفض كلف توليد الكهرباء.

وتشرف على تنفيذ المشروع شركة تطوير العقبة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية، ويتضمن تطوير وحدة تغييز شاطئية (ORU) بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميًا، بالإضافة إلى استبدال وحدة التخزين والتغييز العائمة الحالية (FSRU) بوحدة تخزين عائمة جديدة (FSU).

ويُموّل المشروع من خلال قرضين ميسّرين؛ الأول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 18.2 مليون دينار كويتي، والثاني من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 21 مليون دينار كويتي.

وجرى إحالة عطاء تنفيذ وحدة التغييز الشاطئية إلى ائتلاف شركتي AGP International Holdings Pte. Ltd وConsolidated Engineering Construction Co (CECC)، بقيمة 125 مليون دولار أميركي، ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال 22 شهراً من تاريخ البدء، على أن يدخل حيز التشغيل في أيلول 2026.

يُشار إلى أنه في 5 أيلول 2024، تم توقيع عقد استئجار وحدة التخزين العائمة (FSU) بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة BW LNG Limited لمدة عشر سنوات تنتهي بالتملك.