الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 14 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، نفذت من خلال 4479 عقداً.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3273 نقطة، بارتفاع نسبته 0.18 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.23 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.20 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.58 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.