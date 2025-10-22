الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تسهم في ترسيخ مكانتها كمورد رئيس لسماد البوتاس في القارة الأوروبية، وقعت شركة البوتاس العربية اليوم الأربعاء الموافق 22 تشرين الأول 2025، في العاصمة البرتغالية لشبونة، اتفاقية توريد طويلة الأمد مع مجموعة Tessenderlo البلجيكية، إحدى أكبر منتجي سماد كبريتات البوتاسيوم (SOP) في العالم.

"البوتاس العربية" توقّع اتفاقية توريد طويلة الأمد مع مجموعة Tessenderlo البلجيكية لتعزيز حضورها في السوق الأوروبية

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Tessenderlo جيرت غيسلينك (Geert Gyselinck)، والرئيس التنفيذي التجاري لشركة البوتاس العربية–أوروبا المهندس رشيد اللوباني، وذلك على هامش مشاركة الشركة في مؤتمر "أرجوس للأسمدة في أوروبا"، الذي يُعد من أبرز الفعاليات التي تجمع المنتجين والمستهلكين في قطاع الأسمدة على مستوى القارة الأوروبية.

وتعد شركة البوتاس العربية–أوروبا ( APC Trading and Logistics Europe AG )، الذراع التجاري واللوجستي الجديد لشركة البوتاس العربية ومقرها مدينة زوغ (Zug) في سويسرا، إحدى أهم ركائز استراتيجية توسع الشركة داخل القارة الأوروبية، حيث تلعب دوراً محورياً في تطوير عمليات التسويق والتوزيع، من خلال تحسين كفاءة الشحن والتخزين وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق المستهدفة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "البوتاس العربية" بتوريد كمية تتراوح بين (100 – 120) ألف طن سنوياً من مادة البوتاس للمجموعة، على أن تُجدد الاتفاقية تلقائياً كل عام، ما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية وثقة الشركاء الأوروبيين في جودة منتجات الشركة، التي شهدت مبيعاتها إلى Tessenderlo ارتفاعاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى نحو 90 ألف طن في عام 2024.

وتعتبر هذه الشراكة النوعية مع مجموعة رائدة مثل Tessenderlo، شهادة عالمية على جودة وموثوقية البوتاس الأردني، وتعكس السمعة المرموقة التي بنتها شركة البوتاس العربية.

ويذكر أن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة في القارة الأوروبية، مستفيدةً من القدرات التي يوفرها ذراعها التجاري واللوجستي الجديد في سويسرا، إذ أن هذا التوسع لا يقتصر على زيادة حجم المبيعات، بل يهدف إلى تطوير شبكة توزيع أكثر كفاءة ومرونة، تضمن وصول المنتج إلى العملاء من المزارعين بأفضل صورة، وهو النهج الذي مكّن الشركة من تحقيق مبيعات قياسية في عام 2024، مع توقعات بتجاوزها خلال هذا العام.