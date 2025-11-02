الرياض - كتبت رنا صلاح - أكّدت وزارة الصناعة، الأحد، أن التوسع والزيادة في الطاقة التخزينية للأردن من مادتي القمح والشعير جاء في إطار خطتها لتعزيز الأمن الغذائي لهذه المادتين.

الصناعة: رفع القدرة التخزينية للقمح والشعير إلى 2.3 مليون طن

وقال الناطق باسم الوزارة، ينال البرماوي، إن القدرة التخزينية تم زيادتها في مختلف مستوعبات القمح والشعير، والصوامع المنتشرة في العديد من مناطق المملكة.

وبين أن القدرة التخزينية الحالية للقمح والشعير تبلغ نحو 1,6 مليون طن من مادتي القمح والشعير، مشيرا إلى أنها سترتفع إلى نحو 2,3 مليون طن نهاية العام الحالي، مع قرب الانتهاء من إنشاء صوامع في منطقة القطرانة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 700 ألف طن من القمح والشعير، ما سيرتفع بفترات الكفاية للقمح والشعير لتكفي الاستهلاك المحلي لمدة 12 شهرا، مما يعزز الأمن الغذائي للأردن ويسمح بالتحوط على كميات أكبر من المخزون داخل المملكة، إضافة إلى كميات يتم التعاقد عليها وتورد تباعا للمملكة حسب الاتفاقيات الموقعة.

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لإدامة عمل سلاسل التوريد لجميع السلع الغذائية، وخاصة مادتي القمح والشعير، من خلال طرح مناقصات لشراء المزيد من الكميات (القمح والشعير) والشراء من مناشئ مختلفة، والتوسع في القدرات الاستيعابية من خلال إنشاء مستودعات في عدد من مناطق المملكة.