العالم اليوم - الصين تعتزم إعفاء بعض رقائق نكسبيريا من حظر التصدير

انتم الان تتابعون خبر الصين تعتزم إعفاء بعض رقائق نكسبيريا من حظر التصدير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 نوفمبر 2025 07:20 صباحاً - قالت الصين السبت إنها ستعفي بعض رقائق "نكسبيريا" من حظر التصدير الذي فرضته بسبب خلاف مع مسؤولين هولنديين، مما أثار قلق شركات أوروبية.

وبدأ القلق بشأن نقص الرقائق عندما لجأت هولندا إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة في أواخر سبتمبر للسيطرة فعليا على شركة "نكسبيريا" التي تدعم الحكومة الصينية شركتها الأم "وينغتيك".

وردّت الصين بحظر إعادة تصدير رقائق نكسبيريا إلى أوروبا، واتهمت الولايات المتحدة بالتدخل في الإجراءات القانونية الهولندية لإزاحة الرئيس التنفيذي الصيني للشركة.

واتهمت بكين السبت الحكومة الهولندية بـ"التدخل غير المناسب في الشؤون الداخلية للشركات" قائلة إنها وراء "الفوضى الحالية في سلسلة التوريد العالمية".

وقال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان "سندرس الوضع الفعلي للشركات ونمنح إعفاءات للصادرات التي تفي بالمعايير" من دون تقديم تفاصيل.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر لم تذكرها بأن استئناف بعض شحنات نكسبيريا كان جزءا من اتفاق تجاري تفاهم عليه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب بعد محادثات في كوريا الجنوبية الخميس.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل إن مسؤولين من الصين والاتحاد الأوروبي سيناقشون أيضا قضية نكسبيريا أثناء اجتماعهم في بروكسل.

وتنتج نكسبيريا تقنيات بسيطة نسبيا مثل الثنائيات ومنظمات الفولت والترانزستورات، لكنها تبقى بالغة الأهمية مع اعتماد المركبات بشكل متزايد على الإلكترونيات.

وتوجد رقائقها بشكل أساسي في السيارات، لكن أيضا في مجموعة واسعة من المكونات الصناعية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمحمولة مثل الثلاجات.