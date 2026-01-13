نعرض لكم الان تفاصيل خبر سنرجي كابيتال تستهدف إطلاق صناديق استثمارية بقيمة 3 مليارات جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 06:13 مساءً - رنا ممدوح – تستهدف سنرجي كابيتال، عبر ذراعها لإدارة الأصول شركة مصر للاستثمارات المالية، إطلاق حزمة صناديق استثمارية جديدة بإجمالي حجم مستهدف يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه خلال عام 2026.

وقال محمد صديق، العضو المنتدب لشركة سنرجي كابيتال، إن الصناديق المزمع إطلاقها تشمل صناديق أصول منقولة وصناديق تقليدية، لتلبية احتياجات شرائح المستثمرين المختلفة.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس استراتيجية المجموعة في تقديم حلول مبتكرة تجمع بين الاستثمار البنكي، وإدارة الأصول، والوساطة المالية.

وأشار صديق، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن المجموعة أسست وأغلقت أول صندوق أصول منقولة في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2025 بحجم 450 مليون جنيه، حيث جرت تغطيته بالكامل في أقل من 10 أيام، ما مثّل نقطة انطلاق لمرحلة الابتكار الاستثماري الحالية.

وفي سياق التحول الرقمي، أعلن العضو المنتدب عن إطلاق منصة وساطة رقمية عبر شركة “Synergy Securities” خلال العام الجاري، تعتمد على البحوث والتحليل المالي القائم على البيانات، وتدمج بين التحليل الأساسي والفني والكمي، لتوفير أدوات تحليلية للمستثمرين الأفراد كانت تقتصر سابقًا على المؤسسات.

وأكد صديق أن المنصة الجديدة تهدف لرفع كفاءة القرار الاستثماري وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشفافية، مشددًا على أن عام 2026 يمثل مرحلة التوسع وتعميق الأثر السوقي للمجموعة بعد استكمال إعادة البناء المؤسسي والتقني في 2025.

وأضاف أن المجموعة تتطلع للعب دور محوري في تطوير سوق المال المصرية عبر الحلول المبتكرة والمنصات المدعومة بالبيانات.

وتمتلك “سنرجي كابيتال” 62.77% من شركة مصر للاستثمارات المالية، والتي تمتلك بدورها 99.9% من شركة سنرجي لتداول الأوراق المالية.

