ترامب يحذر: “فوضى عارمة” إذا أسقطت المحكمة العليا الرسوم الجمركية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:06 مساءً - العربية نت _ حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين من “فوضى عارمة” في حال قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعض من التعريفات الجمركية التي فرضها.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال أنه سيتعيّن على واشنطن أن تسدّد مئات مليارات الدولارات لشركات أمريكية إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا ضد الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على دول العالم، وباتت العمود الفقري لسياسته الاقتصادية.

ولفت إلى أن المبلغ “لا يشمل التعويضات التي ستطالب بها دول وشركات لقاء الاستثمارات التي تجريها… بغرض تمكينها من تجنّب سداد الرسوم الجمركية”.

وأشار إلى أنه مع أخذ هذه الاستثمارات في الاعتبار، يرتفع المبلغ إلى “تريليونات الدولارات!”، محذّراً من “فوضى عارمة… من شبه المستحيل على بلدنا السداد”.

تعتزم المحكمة العليا إصدار قرارات يوم الأربعاء في ملفات عدة، وقد تكون قضية الرسوم الجمركية التي نوقشت في نوفمبر، من ضمنها.

وأثناء المرافعات الشفوية في القضية، شكك القضاة في قانونية استخدام ترامب لسلطات الطوارئ لفرض رسوم “متبادلة” على الغالبية العظمى من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتعريفات باهظة على المكسيك وكندا والصين.

وطرح عدد من القضاة المحافظين الستة، إلى جانب القضاة الليبراليين الثلاثة، تساؤلات حول ما إذا قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية الذي استند إليه ترامب، يخوّل فرض رسوم جمركية.

ولا يتناول قرار المحكمة الرسوم التي فرضها ترامب على قطاعات محدّدة، مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.

ورفع ترامب المتوسط الفعلي للتعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وحذّر مرارا من كارثة إذا أُبطلت هذه الرسوم.

