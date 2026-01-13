الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي جميع المكلفين إلى المبادرة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2025 إلكترونيا، وتسديد المبالغ المعلنة فيها عبر وسائل الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.

الدخل والمبيعات يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيا

وأكد في بيان صحفي ضرورة تعبئة الإقرارات بالأرقام والمعلومات الصحيحة التي تعكس الدخل الحقيقي، موضحا أن تقديم الإقرارات يتم حصريا عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.

وبيّن أبو علي أن الشخص الطبيعي سواء من الموظفين والمستخدمين أو غيرهم ملزم بتقديم الإقرار إذا تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع المصادر 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، مشيرا إلى أن اقتطاع الضريبة شهريا من جهة العمل لا يعفي من تقديم الإقرار في حال تجاوز حد الإعفاء.

وفي سياق متصل، دعا أبو علي أصحاب ومديري الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين إلى الالتزام بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو عبر الربط الإلكتروني معه.

وأكدت الدائرة أن بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو تطبيق واتس آب أو منصات التواصل الاجتماعي لتلقي الدعم والإجابة على الاستفسارات ومتابعة معاملاتهم إلكترونيا.