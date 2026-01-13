الرياض - كتبت رنا صلاح - عزز فريق شباب الحسين صدارته للدوري الممتاز للكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق المشارع، بثلاثة أشواط مقابل لا شي، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، في صالة الحسن في إربد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري.

شباب الحسين يعزز صدارته للدوري الممتاز للكرة الطائرة

وضمن الجولة نفسها، حقق فريق العودة فوزا مهما على فريق الوحدات بنتيجة (3–2)، في مباراة شهدت ندية عالية وتنافسا قويا حتى الشوط الفاصل.



كما فاز فريق عيرا على فريق بيت إيدس بنتيجة (3–0).



ويتصدر فريق شباب الحسين الدوري، يليه فريق عيرا.