 الإقراض الزراعي يقر موازنة 2026 بقيمة 70 مليون دينار

الرياض - كتبت رنا صلاح - أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي الأحد، برئاسة وزير الزراعة رئيس المجلس، وبحضور نائبه المدير العام للمؤسسة وأعضاء المجلس من ممثلي القطاعين العام والخاص، موازنة المؤسسة لعام 2026، معتمدا موازنة إقراضية بقيمة 70 مليون دينار بزيادة قرابة 10 بالمئة مقارنة بعام 2025.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الخطة التوسعية التي أقرها المجلس سابقا واستجابة للطلب المتزايد على التمويل الزراعي وتحسن قدرات المؤسسة على تلبية احتياجات المزارعين.



كما أقر المجلس استحداث وإطلاق برنامج حساب الإعفاء للحالات الإنسانية التي تشمل الوفاة أو العجز المخصص لبعض المقترضين غير المشمولين بصندوق التأمين المعمول به لدى المؤسسة، وينشأ هذا الحساب من عوائد استثمار اشتراكات صندوق التكافل وتبرعات المرابحة الإسلامية، ليتكفل بتقديم إعفاءات تصل إلى 500 دينار لبعض الحالات الإنسانية المستحقة.



واطلع المجلس خلال اجتماعه على أبرز إنجازات المؤسسة للعام الحالي التي شهدت استمرار التحسن في مختلف المؤشرات المالية والإدارية، حيث تم تحقيق معظم الأهداف الموضوعة ضمن الخطة المعتمدة.



وبلغت قيمة القروض الممنوحة خلال العام قرابة 64 مليون دينار من أصل 65 مليونا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 98 بالمئة، استفاد منها 12880 مزارعا ومزارعة، بنسبة زيادة بلغت 25 بالمئة مقارنة بـ 2024.



وشملت القروض معظم أنشطة القطاع الزراعي، مع التركيز على تشجيع الزراعات الحديثة ودعم سلاسل القيمة وتمكين المرأة والشباب، فيما بلغت قيمة المبالغ الممنوحة دون فوائد خلال العام الحالي نحو 11 مليون دينار.



وفيما يتعلق بالتحصيلات، أوضح المجلس أن المبالغ المحصلة حتى تاريخ 15 كانون الأول الحالي بلغت قرابة 61 مليون دينار، من أصل الخطة التحصيلية البالغة 70 مليونا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87 بالمئة، مع توقعات بارتفاع قيمة التحصيلات إلى قرابة 65 مليون دينار مع نهاية العام الحالي.



وفي مجال إنجازات صندوق التأمين على حياة مقترضي المؤسسة، بين المجلس أن عدد المستفيدين الذين تم تعويضهم بلغ 46 مزارعا ومزارعة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 216 ألف دينار، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمقترضين ودعم استقرارهم الاقتصادي.