القابضة الغذائية تستهل الجمعيات العمومية للشركات التابعة بـ السكر.. الخميس المقبل

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 يناير 2026 02:52 مساءً - محمد أحمد_ أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن بدء عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة، على أن تستهلّها بانعقاد عمومية شركة السكر والصناعات التكاملية الخميس المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان، أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي لمراجعة النتائج التشغيلية والمالية لشركة السكر والصناعات التكاملية، ومناقشة المستجدات المتعلقة بخطط التطوير والتحديث، بما يتماشى مع التوجه العام للشركة القابضة وخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين الأداء، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق، وتعظيم دور العنصر البشري.

وأكدت إدارة الشركة القابضة الغذائية تقديرها الكامل للجهود المبذولة من جانب الإدارة التنفيذية لشركة السكر والصناعات التكاملية وجميع العاملين، وما قدموه من أداء متميز وتفانٍ في العمل خلال الفترة الماضية رغم التحديات، مشددة على أن الحفاظ على استقرار منظومة العمل وصون حقوق العاملين يأتيان في مقدمة أولوياتها.

وشددت على أن أي قرارات سيتم اتخاذها ستكون بمنتهى الحرص والمسؤولية، وبما يحقق الصالح العام ويضمن استقرار بيئة العمل.

و دعت إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية جميع العاملين إلى مواصلة التعاون الإيجابي وتعزيز قنوات التواصل الفعال، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير، والحفاظ على المكانة الرائدة للشركة، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

