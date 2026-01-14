نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يواصل الصعود محليا وعالميا بدعم رهانات خفض الفائدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 10:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بجانب تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بنحو 55 جنيهًا

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 55 جنيهًا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 6155 جنيهًا، بينما قفز سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو 66 دولارًا، مسجلًا 4637 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7040 جنيهًا، وسجل عيار 18 قرابة 5280 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 49 ألفًا و280 جنيهًا.

تداول المعدن في السوق العالمية قرب مستوى 4650 دولارًا للأوقية

وعلى الصعيد العالمي، يتداول الذهب قرب مستوى 4650 دولارًا للأوقية، في ظل تصاعد التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، مع استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما عزز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

المعدن تلقى دعمًا إضافيًا من تزايد المخاطر الجيوسياسية

كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من تزايد المخاطر الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من المعادن النفيسة. وأسهم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى نحو 99.10 نقطة، في تعزيز جاذبية الذهب المقوم بالدولار، خاصة لدى المستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر تباطؤ التضخم الأساسي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، بأقل من توقعات الأسواق، بينما استقر المعدل السنوي عند 2.6%، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك العام بنسبة 0.3% على أساس شهري، متوافقًا مع التوقعات، ليستقر معدل التضخم السنوي عند 2.7%.

وعكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالة من الانقسام بين المستثمرين، إذ تتراوح التوقعات بين خفض الفائدة مرتين أو ثلاث مرات خلال العام الجاري، وهو ما يفوق متوسط توقعات صناع السياسة النقدية الذين يرجحون خفضًا واحدًا فقط.

وتزامن ذلك مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية، لا سيما في ظل الاضطرابات السياسية في إيران.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، في خطوة تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغط على طهران، مؤكدًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورًا.

من ناحية أخرى، أثارت تهديدات مدعين فدراليين أمريكيين بتوجيه اتهامات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على خلفية تصريحات أدلى بها أمام الكونجرس، تساؤلات جديدة حول استقلالية البنك المركزي المصري، في وقت تتواصل فيه الضغوط السياسية لخفض أسعار الفائدة.

وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن تراجع معدل البطالة في بلاده يعد مؤشرًا إيجابيًا، واصفًا نمو الوظائف بأنه معتدل لكنه مستقر، مشيرًا إلى أن التوظيف يتركز حاليًا في قطاعات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي، مع استمرار الغموض بشأن اتجاه سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

