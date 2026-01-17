الرياض - كتبت رنا صلاح - ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور له على منصة "إكس، السبت، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوسط بين مصر وإثيوبيا للمساعدة في حل مسألة تقاسم مياه نهر النيل.

السيسي يثمن عرض ترامب التوسط بمسألة سد النهضة

وقال السيسي، إنه وجه خطابا لترامب للتأكيد على موقف مصر ومخاوفها بشأن أمنها المائي بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وقال: "مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي ، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري".



وقال ترامب في رسالة وجّهها الجمعة، إلى السيسي إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الوساطة بمسألة النزاع حول مياه نهر النيل مع إثيوبيا.



وكتب ترامب في الرسالة التي نشرها على منصة تروث سوشيال "أنا مستعد لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة 'تقاسم مياه النيل' بمسؤولية وشكل نهائي".