بعد أن تصدرت الترند.. سعر ومواصفات سيارة الراحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 03:29 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بإعلان لبيعها في معرض سيارات بمدينة الباجور في محافظة المنوفية.

سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي واحدة من 10 سيارات نادرة وصلت لمصر من طراز خاص، وهي موديل مرسيدس 1989، ومن طراز 260 SE.

احتفظت أسرة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي بالسيارة حتى عام 2024، وتم بيعها إلى الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، ومن ثم تم بيعها لصاحب معرض سيارات بمدينة الباجور في المنوفية.

طرحت سيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي بسعر يتراوح بين 575 إلى 600 ألف جنيه، وعليها إقبال كبير في الشراء منذ عرضها.