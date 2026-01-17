لأول مرة في تاريخها.. فنزويلا تصدّر الغاز الطبيعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 03:29 مساءً - أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة، ديلسي رودريغيز، عن أول عقد لـ فنزويلا في تاريخها، لتصدير الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لجهود شركة النفط والغاز الوطنية PDVSA.

يأتي ذلك في إطار تحسين المسار الاقتصادي للبلاد، بعد رفع إنتاج النفط إلى مستوى 1.2 مليون برميل يوميًا، بمعدل فاق قدرته على الإنتاج لأكثر من 10 أعوام.

وأوضحت أن البلاد أصبحت مكتفية ذاتيًا في مجال النفط، مشيرة أن عائدات الصادرات الهيدروكربونية بالعملة الأجنبية سيتم استغلالها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية لـ فنزويلا.

جاء ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للبلاد التي تركز على الاستبدال للواردات وتنويع الاقتصاد، مما في ذلك دعم للقطاعات الإنتاجية مثل الصيد والسياحة والزراعة وغيرهم.