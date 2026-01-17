اطّلع على بالمجان.. القنوات الناقلة لمباراة الزوراء ضد أربيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 03:29 مساءً - يستقبل نادي الزوراء نظيره نادي أربيل مساء اليوم السبت، في مواجهة مرتقبة يحتضنها "ملعب الزوراء" بالعاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026.

ويدخل النوارس اللقاء وهم في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، حيث يطمح الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد تعادله الأخير أمام ديالى (1-1)، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يقربه أكثر من المربع الذهبي.

في المقابل، يتربع نادي أربيل على صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، ولم يتلقي الفريق أي خسارة حتى الآن في الدوري.

ويطمح الفريق الضيف لمواصلة عروضه القوية وتأكيد صدارته من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أعرق الأندية العراقية، معتمداً على سلسلة انتصاراته الأخيرة التي كان آخرها الفوز على الموصل (2-0).

موعد مباراة الزوراء ضد أربيل

تقام المباراة اليوم السبت 17 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 03:00 مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.

الساعة 02:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 04:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء ضد أربيل

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة العراقية الرياضية HD، الناقل الرسمي لمباريات دوري نجوم العراق.