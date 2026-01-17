القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد القوة الجوية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 03:29 مساءً - يصطدم نادي القوة الجوية بغريمه التقليدي نادي الشرطة مساء اليوم السبت، في قمة نارية يحتضنها "استاد المدينة الدولي" بالعاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026.

ويدخل "الصقور" اللقاء وهم في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، حيث يطمح الفريق لمواصلة صحوته بعد الفوز الأخير على الكرمة (1-0) وتجاوز عقبة حامل اللقب لانتزاع الصدارة أو تقليص الفارق مع أربيل المتصدر.

في المقابل، يدخل نادي الشرطة المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 24 نقطة أيضاً (مع أفضلية الأهداف ومباراة أقل)، ويسعى الفريق لمواصلة عروضه القوية وتحقيق انتصاره الرابع توالياً في الدوري بعد اكتساحه للقاسم بنتيجة 7-1 في الجولة الماضية، لتأكيد تفوقه في مواجهات "ديربي بغداد" الأخيرة.

موعد مباراة القوة الجوية ضد الشرطة

تقام المباراة اليوم السبت 17 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 04:30 مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.

الساعة 03:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ضد الشرطة

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة العراقية الرياضية HD، الناقل الرسمي لمباريات دوري نجوم العراق. ولم يتم الإعلان رسمياً عن اسم المعلق المكلف بالوصف على المباراة عبر القناة حتى الآن.