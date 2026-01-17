نعرض لكم الان تفاصيل خبر النصر للملاحات تصدر أكبر شحنة ملح مغسول في تاريخها عبر ميناء العريش الجديد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 يناير 2026 01:59 مساءً - أعلنت شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، عن تصدير أكبر شحنة ملح مغسول في تاريخها عبر ميناء العريش الجديد، متجهة إلى السوق الأمريكية بكمية تصل إلى 47 ألف طن، ويأتي ذلك إطار جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تحقق فيه الشركة نتائج مالية إيجابية، حيث ارتفعت أرباحها إلى 138 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025، بمعدل نمو 92% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم القيمة المضافة للمنتج الوطني.

ومن المقرر أن تستمر الشركة خلال الشهر الجاري في شحن كميات إضافية إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز الصادرات يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما تحققه شركة النصر للملاحات يعكس رؤية الوزارة في تحويل الشركات التابعة إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، من خلال تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وتضم شركة النصر للملاحات أربعة فروع رئيسية: ملاحة سبيكة بالعريش، ملاحة برج العرب غرب الإسكندرية، ملاحة المكس بالإسكندرية، وملاحة بورسعيد.

وتنتج الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الملح المغسول للاستخدامات الغذائية والصناعية، وأملاح إذابة الثلوج، فيما يتم تصدير الجزء الأكبر من الإنتاج إلى أسواق أوروبا وأمريكا وأفريقيا والدول العربية.

وتعد ملاحة سبيكة على ساحل البحر المتوسط بمدينة العريش من أكبر الفروع الاستراتيجية للشركة، وتمتد على مساحة 26 كيلومترًا مربعًا، وتضم خطوط إنتاج متطورة تشمل مصنعًا إسبانيًا بطاقة 15 طنًا في الساعة، وثلاث وحدات غسيل بطاقة إجمالية 450 طنًا في الساعة، إلى جانب وحدة تكسير وغربلة بطاقة 100 طن في الساعة.

وبلغ إنتاج الملاحة نحو مليون طن من الملح الخام خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى الطاقة التصميمية 1.3 مليون طن خلال العامين القادمين، وارتفعت مساهمتها في إجمالي مبيعات الشركة من 30.5% في يونيو 2023 إلى أكثر من 55% بنهاية ديسمبر 2025.

ويعمل في الشركة نحو 1150 عاملًا، بينهم 290 عاملًا من أبناء سيناء في ملاحة سبيكة، كما توفر فرص عمل غير مباشرة لنحو 1000 عامل في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة.

ويتميز الملح المنتج في ملاحة سبيكة بجودة عالية ونقاء ممتاز، ما جعله أحد أجود أنواع الملح البحري على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وأسهم في ترسيخ سمعة الشركة لدى كبرى شركات الصناعات الغذائية والكيميائية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

