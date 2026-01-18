نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يناير 2026 11:56 صباحاً - محمد أحمد_ تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدد من المصانع بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمناطق الاستثمارية ودعم الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات. ورافق الوزير خلال الزيارة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشملت الجولة تفقد عدد من المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية، حيث اطلع الوزير على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع، واستمع إلى عرض تفصيلي حول طبيعة الأنشطة الصناعية القائمة، والتي تشمل تعبئة الموالح، ومنها مصنع «الصواف»، وتعبئة الحاصلات الزراعية والتمور، ومنها مصنع «الطحان»، إلى جانب مصانع تعمل في مجال صناعة منتجات الألبان.

واستمع الوزير إلى عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة المعوقات وتقديم الدعم اللازم للمصانع الجادة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

كما افتتح الوزير مصنع «فارما زد» للمكملات الغذائية، وتفقد مصنع «غازي لاند» لمنتجات الألبان، حيث أكد أهمية الصناعات الغذائية والدوائية في دعم الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.

