أوروبا تبحث فرض رسوم مضادة على الولايات المتحدة بـ93 مليار يورو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 02:03 مساءً - العربية.نت_ ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” في تقرير اليوم الأحد أن العواصم الأوروبية قد تفرض رسومًا جمركية على الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو (107.71 مليار دولار) أو تقيّد دخول الشركات الأمريكية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفاء الناتو المعارضين لحملته لضم غرينلاند.

ويجري وضع إجراءات رد تمنح القادة الأوروبيين نفوذاً في اجتماعاتهم المحورية مع ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مشاركين في التحضيرات للاجتماعات في سويسرا.

ونددت دول كبرى في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية بسبب غرينلاند ووصفتها بأنها ابتزاز في وقت اقترحت فيه فرنسا الرد بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة.

وتوعد ترامب أمس السبت بفرض موجة إضافية من ‍الرسوم الجمركية على دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي هي الدنمارك والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، إضافة إلى بريطانيا والنرويج، لحين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.

وأرسلت الدول الثماني، الخاضعة بالفعل لرسوم جمركية أميركية بنسب هي 10 %و15 %، أعداداً صغيرة من الجنود إلى غرينلاند، مع تصاعد خلاف مع الولايات المتحدة حول مستقبل الجزيرة التابعة للدنمارك.

وقالت الدول المذكورة في بيان مشترك اليوم الأحد “تهديدات الرسوم الجمركية تضر بالعلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطر”.

وأضافت أن المناورات الدنماركية هدفت إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي ولم تشكل تهديدا لأي أحد. وعبرت الدول عن استعدادها للدخول في حوار استنادا إلى مبادئ السيادة ووحدة الأراضي.

وتشير تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق المصادقة على اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي دعمت غرينلاند في مواجهة التهديدات الأمريكية.

