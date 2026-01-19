نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يدافعون عن باول واستقلالية المركزي أمام ضغوط ترامب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 02:56 مساءً - سي إن بي سي_ سارع عدد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي أعقاب فتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالدفاع عنه وعن استقلالية البنك المركزي المصري في وجه الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب.

ووصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، باول بأنه “رجل يتمتع بنزاهة لا تشوبها شائبة”، وقد حافظ على رسالة البنك المركزي المصري العامة وقاده بكفاءة خلال فترات عدم الاستقرار.

بدوره، شبّه رئيس الفدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، باول بأنه “رئيس بنك احتياطي فدرالي من الطراز الأول، يستحق دخول قاعة مشاهير الاحتياطي الفيدرالي”.

ويتعرض باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو، لضغوط متواصلة من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة. وقد استجاب باول لهذا المطلب في نهاية العام الماضي، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة.

لكن ترامب لا يزال غير راضٍ، ووصف باول يوم الثلاثاء بأنه إما “غير كفؤ أو فاسد”.

وقال ترامب: “لقد قام بعمل سيئ. يجب أن تكون أسعار الفائدة أقل”.

واستغل العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا التصعيد غير المسبوق في الخطاب والتهديدات من جانب الإدارة للتأكيد على أهمية السياسة النقدية، للاقتصاد، التي تُوضع دون الاكتراث لمثل هذه الضغوط.

إلى ذلك، حذّر غولسبي من أن الهجمات على باول والاحتياطي الفدرالي قد تُعيد التضخم إلى مستويات قياسية، وقال لشبكة CNBC: “إذا كان التحقيق ذريعةً لمجرد اختلافك مع قرارات أسعار الفائدة، فهذا وضعٌ كارثي. لا ينبغي أن نكون في هذا الموقف”.

وكشف باول يوم الأحد أنه يواجه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته حول تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، وهو تحقيق يقول إنه يهدف في الواقع إلى الضغط عليه أكثر للخضوع لإرادة ترامب وخفض أسعار الفائدة.

واعتبر محافظ الفيدرالي، مايكل بار، أن التحقيق بأنه “اعتداء على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي”، مشيراً إلى أن هذا، إلى جانب إقالة ترامب لمحافظة الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، يُعدّان مثالين على كيفية المساس بهذه الاستقلالية.

وقال بار في مقابلة مع ياهو فاينانس: “نحن نتحرك لأسباب اقتصادية بحتة، ووفقاً لتفويضنا من الكونغرس. هدفنا هو ضمان استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. هذا ما ركزنا عليه دائماً، وسنظل نركز عليه”.

وفي وقت سابق، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إن السياسة النقدية المستقلة التي تُوضع دون تدخل سياسي تُفضي إلى نتائج أفضل، تتمثل في استقرار التضخم وارتفاع معدلات التوظيف.

وأضاف: “إن استقلالية البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسة النقدية تُعدّ رصيداً قيّماً لأي بلد. وقد لاحظتُ أن الجمهور، سواء كانوا مستهلكين أو قادة أعمال أو مسؤولين منتخبين، قد أدركوا أهمية وجود بنك احتياطي فدرالي قادر على وضع السياسة النقدية دون تدخل سياسي لتحقيق نتائج أفضل”.

