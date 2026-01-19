نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2025/ 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 03:13 مساءً - سمر السيد _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 4.5% توقعها في شهر أكتوبر الماضي.

الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.4% العام المالي 2026/ 2027

كما توقع الصندوق، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.4% العام المالي المقبل 2026/ 2027 بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقابل توقعاته السابقة الصادرة في شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد صباح اليوم الإثنين، بأن معدل نمو الاقتصاد المصري كان قد سجل 4.4% في العام المالي الماضي 2024/ 2025.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد قالت في تصريحات صحفية أواخر نوفمبر الماضي إن المؤشرات الاقتصادية الأولية تعزز توقعات تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مع وجود فرص واعدة لتحقيق مستويات أعلى، مدفوعة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 إلى 5.3%، مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2024/2025 والبالغ 3.5%.

وأرجعت الوزيرة هذا النمو المتسارع إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تدعم تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الأعلى، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات.

