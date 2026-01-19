نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الصيني ينمو 4.5% في الربع الأخير من 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 02:56 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات رسمية اليوم ‍الإثنين، أن الاقتصاد الصيني نما 4.5% ‍على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات المحللين ويتماشى مع هدف النمو السنوي للحكومة.

وكان ⁠محللون استطلعت “” آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 4.4% على أساس سنوي، في تباطؤ عن وتيرته في الربع الثالث عندما نما 4.8% ومع تراجع الاستهلاك والاستثمار.

والنمو ‍في الربع الرابع هو الأبطأ في ثلاث سنوات.

نما ثاني ⁠أكبر اقتصاد في ‌العالم 5% في 2025

أما بالنسبة لعام ‍2025 ‍بأكمله، نما ثاني ⁠أكبر اقتصاد في ‌العالم 5%، محققاً ⁠بذلك هدف الحكومة ‍للنمو السنوي. وكان المحللون قد توقعوا نمواً 4.9%.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.‌2% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

كان قطاع العقارات الحيوي في الصين في السابق مؤشراً رئيسياً على قوة الاقتصاد. لكنه فشل في السنوات الأخيرة في تجاوز أزمة ديون متفاقمة رغم تخفيضات أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل.

الفائض التجاري للصين سجل مستوى مرتفعاً غير مسبوق في 2025 ‍بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

وبلغ الفائض التجاري للصين مستوى مرتفعاً غير مسبوق في 2025 ‍بعد تنويع المصدرين أسواقهم للإفلات من ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن ضعف الطلب في الداخل يزداد منذ أواخر العام الماضي، إذ لا تزال الثقة منخفضة وسط ‌أزمة عقارية طويلة الأمد.

الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت 20% خلال 2025

وأظهرت البيانات الرسمية أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 20% عام 2025، لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على الطلب على المنتجات الصينية في أماكن أخرى.

بلغ الفائض التجاري للصين رقما قياسيا قدره 1.2 تريليون دولار العام الماضي، وأشاد المسؤولون بـ”مستوى تاريخي جديد”.

وارتفعت الصادرات إلى مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 13.4% على أساس سنوي، بينما شهدت الصادرات إلى إفريقيا نموا بنسبة 25.8%.

نمو صادرات بكين إلى الاتحاد الأوروبي 8.4% رغم انخفاض الواردات

كما نمت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4%، رغم انخفاض الواردات من التكتل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد الصيني ينمو 4.5% في الربع الأخير من 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.