الرياض - كتبت رنا صلاح - ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأربعاء، 1693 طنا من الخضار فيما بلغت كمية الفواكه 602 طن والورقيات 257 طنا.

سعر كيلو الليمون يصل إلى 90 قرشاً محلياً

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:

تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 15 و 30 قرشا، البطاطا 15 و 35 قرشا، البندورة 10 و 30 قرشا، الجزر 30 و 50 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 20 و 35 قرشا، الليمون 40 و 90 قرشا والموز البلدي 50 و 85 قرشا.