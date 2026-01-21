نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: نسعى لتحويل الولايات المتحدة إلى مركز عالمي للعملات الرقمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 10:59 مساءً - سمر السيد_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يبذل جهودًا للتأكد من أن الولايات المتحدة ستكون مركزًا عالميًا للعملات الرقمية.

وأوضح ترامب أنه وقّع على قرار لدفع هذه الجهود، لافتًا إلى أن الكونجرس الأمريكي يعمل حاليًا على تشريعات تهدف إلى هيكلة وتنظيم العملات الرقمية، وعلى رأسها «بيتكوين»، بما يسمح للأمريكيين بالحصول على حرية مالية أوسع.

وأضاف أن الصين تسعى للسيطرة على سوقي العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تبلي بلاءً حسنًا في هذين المجالين.

وأشار ترامب، في كلمته خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إلى تخصيص نحو ملياري دولار في صورة سندات، بهدف المساهمة في خفض أسعار الفائدة في السوق الأمريكية.

وقال إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول متأخر في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، مشيرًا إلى انخفاض متوسط أسعارها الأسبوع الماضي بنسبة 6%.

وتابع ترامب أنه يجب أن يدفع المواطنون الأمريكيون أسعار فائدة أقل مما يدفعونه حاليًا، مطالبًا بخفض نسبة الفائدة على البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة بنسبة 10%، بما يتيح للمواطنين الحصول على تمويل يساعدهم على شراء المنازل.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن سويسرا لم تكن تدفع رسومًا عند تصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية، رغم وجود عجز تجاري كبير لصالحها بلغ 41 مليار دولار، ما دفع إدارته إلى التوجه لفرض تعريفات جمركية بنسبة 30%.

وأوضح أنه عندما ردت رئيسة وزراء سويسرا آنذاك بأن بلادها لا يمكنها تحمّل هذه النسبة من الرسوم باعتبارها دولة صغيرة، أكد لها أن حجم العجز التجاري لصالح سويسرا كبير، وهو ما أدى في النهاية إلى رفع نسبة الرسوم إلى 39%.

وقال ترامب إن هناك العديد من الدول التي تحقق مكاسب مالية على حساب الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه كان عادلًا مع الجميع في مسألة فرض التعريفات الجمركية.

وأضاف أن تحقيق الولايات المتحدة أرباحًا قوية ينعكس بشكل مباشر على أداء أسواق الأسهم العالمية، التي تشهد ارتفاعات ملحوظة في تلك الحالة.

