الرياض - كتبت رنا صلاح - قال أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إن البابا ليون الرابع عشر، تلقى دعوة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة، مشيرا إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة.

البابا يتلقى دعوة من ترمب للانضمام لمجلس السلام في غزة

وقال بارولين، اليوم الأربعاء، إن الفاتيكان تحتاج لبعض الوقت لدراسة الخيارات المتاحة بتعمق، لافتا إلى ان الطلب لن يكون للمشاركة المالية، لأن الفاتيكان في وضع "لا يسمح لها بذلك".

وجدد بارولين دعم الفاتيكان لحل الدولتين، مشيرا إلى أن "توجهنا واضح نحو حل الدولتين.. بصفتنا الكرسي الرسولي اعترفنا بدولة فلسطين منذ فترة، وانضمت دول أخرى إلى هذا الموقف بعد أحداث قطاع غزة".