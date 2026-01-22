نعرض لكم الان تفاصيل خبر مباحثات بين السيسي وترامب تشمل القضايا الإقليمية ومياه النيل وقطاع غزة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 02:02 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، على هامش مشاركته في منتدى دافوس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكّد السيسي حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به الرئيس المصري في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي والأمني، وكذلك دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحّب السيسي بمبادرة ترامب لإنشاء مجلس السلام والدور المنوط به للسعي نحو تحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة.

وأكد دعمه لهذه المبادرة، كما ثمّن الدور الأمريكي لوقف الحرب في قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، مؤكدًا استعداد مصر لبذل كل الجهود لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، وشدد على أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت الجهود المشتركة لإنهاء الحرب في السودان ضمن إطار الرباعية، حيث رحّب الرئيس بالجهود الأمريكية في هذا الشأن، مؤكّدًا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

كما ثمن اهتمام الرئيس الأمريكي بقضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية ومهمة لمصر، مؤكّدًا أن الرعاية الأمريكية لجهود تسوية الأزمة ستفتح آفاقًا جديدة نحو انفراجة مرتقبة، وشدد على حرص مصر على إقامة آليات تعاون مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة وفقًا للقانون الدولي، خاصة أن حجم المياه والأمطار في دول الحوض كافٍ لتلبية الاحتياجات إذا تم استغلاله بشكل أمثل.

وتناول اللقاء أيضًا التطورات في لبنان، حيث أكّد الرئيس أهمية الدور الأمريكي في وقف الاعتداءات والانتهاكات على سيادة لبنان، بما يمكّن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

