بكود فك التشفير مجانًا.. تردد قنوات osn على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - يعتبر تردد قنوات osn على نايل سات من أكثر ما يبحث عنه المتابعين الفترة الماضية، حيث إن تلك القنوات تكون متخصصة في عرض أفلام الرعب والإثارة والدراما العالمية الحصرية، والتي تكون على مدار الساعة بدون انقطاع للبث، ويكون ذلك بجودة عالية وفائقة.

تردد قنوات osn على نايل سات

يمكن استقبال تردد قنوات osn على القمر الصناعي نايل سات، ويكون ذلك وفقًا لأخر التحديثات المعلنة مؤخرًا لتتمثل كما يلي:

1-تردد osn المشفرة

القمر: نايل سات.

التردد: 11977.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

قناة OSN Movies First

القمر: نايل سات.

التردد: 11997.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة OSN Movies

القمر: نايل سات.

التردد: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز يكون 30000.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

أكواد نظام BISS لقنوات osn

أما عن قائمة أكواد نظام BISS لقنوات osn على القمر نايل سات لتتمثل كما يلي: