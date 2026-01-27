بـ 12 جنيه فقط.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - سيطرت حالة من التباين الملحوظ على أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث يظهر بوضوح اختلاف القيم السعرية بناءً على اسم الشركة المنتجة وجودة السلالة المطروحة للمربين.

وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت يسعى فيه أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة لتجديد دوراتهم الإنتاجية.

سعر الكتكوت اليوم