بـ 12 جنيه فقط.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - سيطرت حالة من التباين الملحوظ على أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث يظهر بوضوح اختلاف القيم السعرية بناءً على اسم الشركة المنتجة وجودة السلالة المطروحة للمربين.
وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت يسعى فيه أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة لتجديد دوراتهم الإنتاجية.
سعر الكتكوت اليوم
- شركة "نيوهوب إيجيبت" قد سجلت المستوى الأعلى حيث بلغ سعر الكتكوت لديها نحو 27 جنيهًا.
- بينما جاءت الشركة الوطنية في مرتبة تالية بسعر 21 جنيهًا، وتبعتهما شركة الوادي بقيمة 20 جنيهًا.
- أما شركة العناني فقد استقرت أسعارها عند 24 جنيهًا.
- في حين قدمت شركات أخرى مثل "نيوجين" و"القصبي" سعرًا موحدًا بلغ 19 جنيهًا.
- طرحت شركة "مكة المكرمة" أسعارًا تنافسية بدأت من 12 جنيهًا وصولًا إلى 15 جنيهًا للكتكوت الأبيض.