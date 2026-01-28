وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وأمريكا لاحتواء التوتر وخفض التصعيد بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 12:34 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة اتصالات هاتفية مع كل من عباس عراقجي وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية الهادفة إلى متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة.

وتركزت الاتصالات على مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية مضاعفة الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد ومنع تفاقم الأزمات، محذرًا من مخاطر انزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار.

وأكد عبد العاطي ضرورة العمل على تحقيق التهدئة الشاملة وتهيئة بيئة داعمة للحلول السلمية، مع إعطاء الأولوية للمسارات الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات القائمة والوصول إلى تسويات سياسية مستدامة تحفظ أمن واستقرار الإقليم.

وفي السياق ذاته، أبرز وزير الخارجية أهمية تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق متكامل بشأن الملف النووي، يراعي مصالح جميع الأطراف ويعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.