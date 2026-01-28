رياح وأتربة وأمطار متفاوتة اليوم.. واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 11 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 12:34 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 حالة من التقلبات الجوية على عدد من مناطق الجمهورية، حيث تستمر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ستشهد أمطارًا متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانًا على فترات متقطعة، بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، في حين توجد فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، على أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

وأضافت أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط رياح قوية ناتجة عن الهواء الهابط، مع احتمالية حدوث ضربات برق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 20 درجة للعظمى و11 درجة للصغرى، والإسكندرية 19 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 19 للعظمى و10 للصغرى، وسوهاج 22 للعظمى و8 للصغرى، وقنا 23 للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل أسوان 24 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات سقوط الأمطار ونشاط الرياح، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.