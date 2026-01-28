 أول تعليق من نقابة الألبسة على ضريبة الطرود البريدية

الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد قرار تطبيق تعرفة ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار اعتباراً من الأحد المقبل، الأول من شباط، أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، الأربعاء، بأن القرار خطوة أولى بالاتجاه الصحيح لتحقيق المساواة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.

قال علان إن القرار سيخضع للتقييم بالتنسيق مع المعنيين خلال العام الحالي، وسيرى القطاع أن كانت هذه الخطورة ستسهم بتقليل الفجوة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.

ولفت علان إلى أن الطرود التي تزيد قيمتها على 200 دينار تخضع لرسوم وضرائب مكتملة تشمل مبيعات وجمارك وخدمات.



ودعا علان لمواصلة النظر بإيجابية للقطاع والتعامل معه بصورة شاملة.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الطرود البريدية خلال عام 2024 بلغ 39 مليون طرد، فيما بلغ عدد الطرود الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية 1.7 مليون طرد في عام 2023، وارتفع إلى مليوني طرد في عام 2024، بينما بلغ عدد الطرود الصادرة عام 2023 قرابة 100 ألف.

وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني 2025 الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة على 200 دينار.



ووفق الحكومة يهدف القرار إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.