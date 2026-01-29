نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماع له خلال 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يناير 2026 11:52 صباحاً - سي إن بي سي_ أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، معدلات الفائدة دون تغيير متماشياً مع التوقعات، حتى مع وجود تغييرات هائلة تلوح في الأفق بشأن توجهه على المدى الطويل.

وثبّت الفيدرالي الفائدة عند معدل مستهدف بين 3.50–3.75% في اجتماعه الأول في العام 2026.

وكان الفيدرالي قد أنهى 2025 بقرار خفض ثالث لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر، وذلك بعد سلسلة قرارات اتسمت بالتردد والانقسام داخل صفوف صانعي السياسة النقدية.

جاء الخفض في ديسمبر بواقع 25 نقطة أساس، في خطوة تماشت مع توقعات الأسواق، لكنها عكست في الوقت نفسه حجم الضغوط والتحديات التي واجهها الفيدرالي طوال العام، سواء على صعيد البيانات الاقتصادية أو المناخ السياسي المشحون.

وخلال العام الجاري 2026، سيُعقد كل ربع سنوي اجتماعين للفيدرالي وفق الجدول التالي:

في الربع الأول: 27-28 يناير و18-19 مارس

في الربع الثاني: 28-29 أبريل و16-17 يونيو

في الربع الثالث: 28-29 يوليو و15-16 سبتمبر

في الربع الرابع: 27-28 أكتوبر و8-9 ديسمبر

وعلى الرغم من قوة الاقتصاد، يتوقع المستثمرون أن يخفض الفيدرالي معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام في عهد خليفة رئيسه جيروم باول، المقرر أن يتولى منصبه في مايو.

ومن المتوقع أيضاً أن تسهم زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب في مشروع القانون الرئيسي للرئيس، “قانون واحد كبير وجميل”، الذي أُقر العام الماضي، في تعزيز النمو في عام 2026.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تباهى قبل أيام في منتدى دافوس بنمو اقتصادي “متسارع” في الولايات المتحدة، بعد أن أظهرت الأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.4% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا جزئيًا بطفرة الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع نموذج “GDPNow” التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تسارعًا في النمو ليصل إلى 5.4% في الربع الأخير من العام الماضي.

