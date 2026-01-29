الرياض - كتبت رنا صلاح - تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد على اليقظة وتحفيز الجهاز العصبي، حيث يحتوي فنجان القهوة بحجم 8 أونصات على حوالي 100 ملليغرام من الكافيين، وقد تختلف هذه النسبة حسب نوع البن وطريقة تحضيره. القهوة ليست مجرد مشروب لذيذ، بل يمكن أن تقدم فوائد صحية عند تناولها في الأوقات المناسبة، مثل تعزيز التركيز وتحسين المزاج وزيادة مستوى الطاقة. ومع ذلك، توقيت شرب القهوة يلعب دورًا كبيرًا في مدى استفادة الجسم من هذه الفوائد، خصوصًا فيما يتعلق بعملية حرق الدهون وتنظيم هرمونات الجسم.

“بطنك هتلزق في ضهرك!”.. شرب القهوة في هذا الوقت ينسف الدهون “هتخس بسرعة الصاروخ”

فوائد القهوة وأفضل وقت لتناولها

يوضح الطبيب أنتوني ديمارينو أن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول طبيعيًا في الصباح، وهو الهرمون المسؤول عن اليقظة والانتباه. تصل مستويات الكورتيزول عادة بين الساعة 7 و8 صباحًا، ثم تتناقص تدريجيًا خلال اليوم. شرب القهوة في هذه الفترة المبكرة قد يؤدي إلى زيادة في إنتاج الكورتيزول، مما قد يسبب التوتر أو القلق لدى بعض الأشخاص. لذلك، ليس الصباح الباكر هو الوقت المثالي للقهوة إذا كان الهدف هو تعزيز عملية حرق الدهون، بل من الأفضل اختيار وقت لاحق بعد أن تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض.

أفضل وقت لتناول القهوة لحرق الدهون

تشير الدراسات إلى أن الفترة بين الساعة 9:30 صباحًا و11 صباحًا هي الأنسب لشرب القهوة بهدف حرق الدهون. في هذا الوقت، يمكن للقهوة أن تعزز معدل الأيض دون التسبب في زيادة كبيرة في الكورتيزول. كما يمكن تحسين الفائدة بدمج القهوة مع مسحوق البروتين، مما يزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول ويساهم في فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية. بهذه الطريقة، يمكن الاستمتاع بفنجان القهوة الصباحي بطريقة صحية تدعم الطاقة وترفع معدل الحرق دون التأثير سلبًا على هرمونات الجسم أو الحالة المزاجية.