نعرض لكم الان تفاصيل خبر تفعيل الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية في الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يناير 2026 01:10 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه تقرر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية بجميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، لشراء التذاكر، وشحن بطاقات المحفظة الإلكترونية، وتجديد الاشتراكات للجمهور، بعد نجاح تطبيق الخدمة نفسها بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

يأتي تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني ضمن خطة وزارة النقل الهادفة إلى التطوير المستمر وإضافة أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، بما يسهم في الارتقاء بهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وتسريع عمليات الدفع، وتوفير الوقت والجهد، والحد من الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر، خاصة خلال أوقات الذروة التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد الركاب، بما يجعل عملية الشراء والدفع لا تستغرق سوى دقائق معدودة.

كما تعكس حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات المميكنة، وتطوير منظومة النقل المستدام، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ورؤية مصر لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للأنفاق توفر حاليًا مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الحديثة والمتاحة بشبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف، للتيسير على المواطنين، وتشمل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقات المحفظة الإلكترونية، وماكينات بيع التذاكر الآلية، وتذاكر الرحلة الواحدة، إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات فيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الأول والثاني والثالث.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفعيل الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية في الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.