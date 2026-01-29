“عشبة تنظف الكبد من السموم”… وتعالجك من السعال والزكام في دقائق وتعتبر الحل الأمثل للروماتيزم! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - الخس البري نبات عشبي يتميز بمرارة طعمه، ويمكن استخراج عصير لبني منه من معظم أجزائه. تُستخدم أوراقه وحبوبه ولحاءه في تحضير الأدوية العشبية، ويمكن إضافة أوراقه الطازجة إلى السلطات، مع توخي الحذر نظرًا لمرارته القوية مقارنة بالخضروات المعتادة. منذ آلاف السنين، استُخدم الخس البري كمهدئ ومسكن طبيعي، ويعتبر من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين النوم، كما له استخدامات كمضاد للالتهابات، إلا أن أي مكمل عشبي يجب أن يُستخدم تحت إشراف مختص في الرعاية الصحية لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.

فوائد الخس البري

يحتوي الخس البري على مركبتين رئيسيتين هما اللاكتوسين واللاكتوكوبيكرين، اللتان تؤثران بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي. ويتميز الخس البري بأنه الأعلى تركيزًا من اللاكتوكوبيكرين مقارنة بالنباتات الأخرى، بينما تعتبر جذور الهندباء مصدرًا جيدًا أيضًا لهذه المادة. تشير بعض الدراسات إلى أن اللاكتوكوبيكرين يعمل كمانع لإنزيم أستيل كولينستراز، مما قد يساعد على تحسين التواصل بين الخلايا العصبية. كما يُعتقد أن الخس البري قد يساهم في مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات، لكن هذه الادعاءات الصحية بحاجة إلى مزيد من الدراسات عالية الجودة لتأكيد فعاليتها.

استخدامات وآثار الخس البري

بالإضافة إلى فوائده المهدئة، يُستخدم الخس البري في بعض المكملات الغذائية لتقليل التوتر وتحسين النوم، ويمكن إدراجه بكميات صغيرة في النظام الغذائي، مثل السلطات أو العصائر، مع مراعاة عدم الإفراط. من المهم التأكيد أن الأدلة العلمية الحالية حول قدرته على الوقاية من الأمراض أو علاجها محدودة، حيث تعتمد معظم الدراسات على تجارب صغيرة أو أبحاث على الحيوانات، لذلك لا يُنصح باستخدامه كبديل للعلاجات الطبية التقليدية. استشارة مختص هي الطريقة المثلى للاستفادة من هذه العشبة بأمان.