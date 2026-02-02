نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تطوير الأداء المالي للهيئات الاقتصادية أولوية حكومية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 11:03 صباحاً - دوت الخليج_ عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يعد الثاني خلال اليوم لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ويستهدف متابعة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، ضمن سلسلة اجتماعات تُعقد حاليًا مع مسؤولي الهيئات الاقتصادية التي تم التوافق على استمرار عملها كهيئات اقتصادية.

ولفت إلى أنه سبق عقد اجتماع لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل.

وجدد مدبولي تأكيد حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ مختلف الإجراءات التي تسهم في إعادة الهيكلة والتطوير ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استدامتها وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من استمرار عملها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تقريرًا تضمن تحليلًا لمختلف النتائج والمؤشرات الواردة في تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية بشأن أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، مشيرًا إلى الرؤية المستقبلية لدعم موقف السيولة المالية للهيئة وتطوير أعمالها.

وأكد وزير التموين الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي تضمن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بدورها في تحقيق التوازن بالسوق الغذائي، ودعم الأمن الغذائي، وإدارة ملف الدعم السلعي، والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جانبه، قدم حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، عرضًا لأهم النتائج والمؤشرات الخاصة بالدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، مستعرضًا عددًا من التوصيات والمقترحات التي تسهم في رفع كفاءة أداء الهيئة العامة للسلع التموينية وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد أبو المجد، نائب وزير التموين، وحسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: تطوير الأداء المالي للهيئات الاقتصادية أولوية حكومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.