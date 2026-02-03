نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تتابع تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة بمحافظة السويس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 فبراير 2026 11:03 صباحاً - دوت الخليج_ عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس.

وأكدت دكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، الحرص على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات الجارية في القطاعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، للإسراع بدخولها حيز التشغيل، بما يسهم في تحسين جودة المعيشة للمواطنين، مع الاستمرار في تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ السويس عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها خلال عام 2025 في مختلف القطاعات، من بينها أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات المياه والصرف الصحي، إلى جانب جهود المحافظة في ملفات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، وتوظيف الشباب، والإسكان، فضلًا عن عرض عدد من المقترحات الخاصة بالمشروعات السكنية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وفيما يخص قطاع الطرق، أشار المحافظ إلى استكمال أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية بمدينة السويس في أحياء (عتاقة – الأربعين – الجناين)، إلى جانب إعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، موضحًا معدلات التنفيذ في هذا الشأن.

كما تطرق المحافظ إلى جهود المحافظة في ملف الاستثمار، موضحًا أنه تم إعداد خريطة استثمارية تشمل عددًا من الفرص الواعدة التي يتم تحديثها باستمرار، وفقًا للمخطط الاستراتيجي ومتطلبات التنمية واحتياجات المستثمرين، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة لتقييم طلبات المستثمرين ومتابعة الملف الاستثماري، فضلًا عن عقد مؤتمر للمستثمرين كمنصة تواصل مباشرة لرصد المعوقات.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه جار تنفيذ أعمال خط الربط لمحطة تحلية العين السخنة حتى محطة «رافع المنال»، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع الإسراع في استكمال توصيل خط مياه الشرب الممتد من العاشر إلى منطقة السلام، واستكمال توصيل الصرف الصحي لمناطق حي الجناين، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير مآخذ محطات المياه وإزالة المخلفات.

كما تناول الاجتماع ملف السياحة، حيث أشار المحافظ إلى جهود تنشيط السياحة الداخلية من خلال تنظيم فعاليات ومهرجانات، من بينها مهرجان صيد الأسماك الأول بالسويس، ومهرجان السياحة والتسوق والترفيه، إلى جانب تنظيم مؤتمر السياحة الأول بمشاركة أكثر من 50 شركة سياحية، وتنظيم جولات ميدانية بالمناطق السياحية، والتنسيق لتسجيل عدد من المباني ذات الطابع المعماري المميز ضمن قائمة التراث المعماري.

وفي إطار جهود بناء الإنسان، أشار المحافظ إلى بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وافتتاح أول مركز للإرشاد الوراثي بالمحافظة، وتقدم الأعمال في إنشاء مستشفى الطوارئ بالعين السخنة بنسبة تنفيذ بلغت 90%، فضلًا عن افتتاح عدد من العيادات الخارجية، وتنفيذ قوافل ومبادرات طبية مجانية، إلى جانب افتتاح مدارس جديدة ودعم مجموعات التقوية الرسمية.

وفيما يتعلق بملف التوظيف، أوضح المحافظ أنه تم تنظيم ملتقى توظيفي وفر 1700 فرصة عمل لشباب المحافظة، إلى جانب إطلاق مبادرة لتدريب 400 شاب وفتاة من الخريجين.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في قطاع الزراعة والغذاء، من خلال تنظيم مؤتمرات لمناقشة مشكلات المزارعين، والاهتمام بزراعة القمح كمحصول استراتيجي خلال موسم حصاد 2025، والتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، دعمًا لمبادرات مواجهة الغلاء.

وتناول الاجتماع مشروعات الإسكان، ومنها إنشاء مدينة سكنية جديدة تضم 104 عمارات على مساحة 30 فدانًا، بديلًا للعمارات القديمة المتهالكة التي تمثل خطرًا على السكان، على أن تكون نواة لتسكين الأهالي بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد، إلى جانب مناقشة مشروع تطوير العمران عبر إعادة تأهيل 35 تجمعًا عمرانيًا داخل المحافظة.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض الرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية وعدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم مواطني السويس خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وطارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، وعبد الله رمضان، نائب المحافظ.

