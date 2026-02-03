سعر الفضة اليوم في مصر.. بكم عيار 925...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - بعد التقلبات الأخيرة في سعر الفضة في مصر، تم تقييم الأسعار وتراجعت الفضة في كافة الأعيرة، وقد وصلت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 إلى ما نوضحه في الفقرات الآتية.

سعر جرام الفضة اليوم

جرام الفضة الخام بدون إضافة مصنعية لمختلف الأعيرة وصل سعره إلى:

عيار 999 النقي: 158.90 جنيه.

عيار 958 البريطاني: 152.38 جنيه.

عياار 800: 127.25 جنيه.

عيار 925 الاسترليني: 147.13 جنيه.

سعر أوقية الفضة والسبائك

وصل سعر أوقية الفضة إلى 4942 جنيه وفقًا لآخر تحديثات، بينما وصل سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرام إلى 9450 جنيه.

سعر الجنيه الفضة

يصل سعر الجنيه الفضة بوزن 8 جرام وعيار 925 إلى 1355 جنيه اليوم.