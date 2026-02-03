بتردد واحد.. احصل على باقة ABC الخليجية المشفرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - ظهرت قناة ABC TV الخليجية الجديدة على نايل سات بتردد محدث، وهي باقة تضم ثلاث قنوات متخصصة (دراما + تركي + أفلام)، تقدم محتوى ترفيهيًا متنوعًا بجودة جيدة وبث مستمر.

نبذة عن باقة قنوات ABC الخليجية

تتكون الباقة من ثلاث قنوات رئيسية: ABC دراما، ABC تركي، وABC أفلام، حيث تركز القنوات على عرض المسلسلات الدرامية والتركية المترجمة والأفلام بأنواعها المختلفة، وتُبث جميعها على نفس التردد لتوفير تجربة مشاهدة سهلة وممتعة للجمهور العربي دون انقطاع.

تردد باقة قنوات ABC الخليجية على نايل سات

لضمان التقاط الإشارة بأفضل صورة ممكنة، يرجى ضبط أجهزة الاستقبال لديكم وفقاً للإحداثيات الموضحة في الجدول أدناه:

القناة / الباقة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC الجودة ABC TV الخليجية (دراما + تركي + أفلام) نايل سات 11353 عمودي V 27500 5/6 SD

خطوات إضافة قناة ABC الخليجية على الرسيفر

يمكن ضبط الباقة بسهولة باتباع الخطوات التالية: