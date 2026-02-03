سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - أعلنت بورصة الدواجن عن تحديثات جديدة في أسعار الفراخ بمختلف أنواعها اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، لاسيما للفراخ البيضاء والساسو والبلدي باعتبارها الأبرز في السوق المحلية، وفيما يلي آخر تحديثات بورصة الدواجن اليوم.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 3 جنيه، حيث وصل سعره إلى 84 جنيه في بورصة الدواجن، فيما يصل إلى يد المُستهلك في السوق النهائبي بسعر يتفاوت من 87 إلى 97 جنيه حسب المكان.

سعر الفراخ الساسو

الفراخ الساسو سجلت سعر 106 جنيه في المزارع مع التحديثات الصباحية اليوم، بينما في الأسواق والمحلات وصل سعرها إلى 119 جنيه، وتبدأ من 109 جنيه.

سعر الفراخ البلدي

بالنسبة للفراخ البلدي فقد سجل الكيلو منها سعر يتراوح من 115 إلى 135 جنيه في الأسواق المصرية.