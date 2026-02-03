بالرابط المباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:29 مساءً - يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2026 للفصل الدراسي الأول.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وأتاحت محافظة المنيا رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2026.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط يتيح لهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا وذلك من خلال الضغط هنــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا