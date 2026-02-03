الصيام وصحة المرأة: فوائد جسدية ونفسية لا تعرفها كثيرات

بين ضغوط كبيرة، مسؤوليات لا تنتهي، وتقلبات جسدية ونفسية متلاحقة تعاني منها المرأة؛ يأتي رمضان ومعه السكينة وراحة البال، كمساحة هادئة تعيد لها اتصالها بذاتها، ليس فقط كعبادة أو عادة غذائية صحية، بل كفرصة حقيقية للشفاء الداخلي وشفاء الجسد وتهدئة النفس.

فما لا تعرفه كثيرات أن للصيام أثرًا عميقًا يتجاوز إنقاص الوزن، إذ يمتد أثره إلى ما هو أكبر من ذلك، ليشمل تعزيز الصحة، واستقرار المزاج، وصفاء الذهن، وأكثر.

صحيح أن الصيام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعبادة، لكن العلم الحديث توصل إلى أبعاد أعمق له، ليكشف عن العلاقة الوثيقة بين الصيام وصحة المرأة.

كيف يؤثر الصيام على جسم المرأة؟

يختلف جسد المرأة في طبيعته البيولوجية عن جسد الرجل، خاصة من حيث الهرمونات، ونسبة الدهون، وحساسية الأيض، ما يجعل استجابة المرأة للصيام مميزة، وتحمل فوائد خاصة إذا طُبّق بشكل صحي وسليم.

ولتوضيح العلاقة بين الصيام وصحة المرأة، يمكن متابعة أثره الكبير على صحتها الجسدية والنفسية كما يلي:

تحقيق توازن الهرمونات الأنثوية

يساعد الصيام على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، ما ينعكس إيجابًا على توازن الهرمونات، خاصة لدى النساء اللواتي يعانين من اضطرابات مثل تكيس المبايض أو اضطراب الدورة الشهرية، بحسب الدكتورة أمينة العسلي، اختصاصية النساء والتوليد.

باستقرار مستوى الإنسولين في الدم، يقل الاضطراب الهرموني، وتتحسن الإباضة وتنتظم الدورة بشكل ملحوظ لدى كثير من النساء.

دعم صحة الجهاز الهضمي

بقدوم رمضان وبدء الصيام، يحصل الجهاز الهضمي على فرصة للراحة، ما يخفف من مشاكل شائعة لدى النساء مثل الانتفاخ، والقولون العصبي، وعسر الهضم. كما يساهم الصيام في تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، باعتبار ذلك عاملًا قويًا مؤثرًا في تعزيز المناعة وتحسين امتصاص العناصر الغذائية المفيدة.

السيطرة على الوزن

يساعد الصيام على إعادة برمجة الشهية، وتقليل الإفراط في تناول الطعام، خاصة السكريات والنشويات المصنعة، بحسب معتز الشريف، خبير التغذية. كما أنه يساعد الجسم على حرق الدهون المخزنة كمصدر للطاقة.

تعزيز صحة القلب

يساهم الصيام في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وتنظيم ضغط الدم، وهي عوامل وقائية مهمة لصحة القلب، خصوصًا مع التقدم في العمر أو بعد الحمل والولادة.

العلاقة بين الصيام وصحة المرأة النفسية

لا تقتصر فوائد الصيام على الجسد فقط، بل تمتد لتشمل الصحة النفسية، وهو جانب لا يقل أهمية في حياة المرأة.

من أبرز فوائد الصيام في تعزيز نفسية المرأة ما يلي:

تقليل التوتر وتحسين المزاج

مع هدوء النفس يصبح إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول أقل، ما ينعكس في شعور أكبر بالهدوء والاستقرار النفسي. كما يرتبط الصيام بزيادة إفراز هرمون السيروتونين، المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالرضا.

تعزيز الوعي الذاتي

يمنح الصيام المرأة فرصة للتواصل مع ذاتها، وإعادة النظر في علاقتها بالطعام، والعادات اليومية، والانفعالات، ما ينعكس إيجابًا على قدرتها في ضبط المشاعر، واتخاذ قرارات أكثر اتزانًا، خاصة في ظل الضغوط الأسرية أو المهنية.

تحسين جودة النوم

بحسب الدراسات العلمية التي طُرحت في هذا الصدد، يساهم الصيام المنتظم الصحي في تحسين جودة النوم، وتقليل الأرق، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة المرأة النفسية والجسدية.

صحتك أفضل مع الصيام الصحي

فوائد الصيام والمرأة في سن الإنجاب

بحسب د.أمينة العسلي، يُعد الصيام له فوائد عديدة للمرأة في سن الإنجاب، حيث يساعد على تنظيم الهرمونات ودعم انتظام الدورة الشهرية، كما يُحسن حساسية الجسم للإنسولين مما يقلل من مشاكل تكيس المبايض ويعزز الخصوبة.

أخطاء يجب الحذر من الوقوع فيها خلال رمضان

رغم فوائده الكبيرة، قد يتحول الصيام إلى عبء صحي إذا لم يُمارس بشكل صحيح، ومن أبرز الأخطاء التي تحول دون الحصول على فوائده، بحسب معتز الشريف، خبير التغذية، ما يلي:

إهمال وجبة الإفطار أو السحور الصحية

الإفراط في السكريات والمقليات

شرب كميات قليلة من الماء

تجاهل احتياجات الجسم من البروتين والفيتامينات

الصيام مع الإرهاق الشديد أو فقر الدم دون استشارة طبية

اتباع حميات قاسية كتلك المتداولة عبر الإنترنت دون الرجوع إلى خبير تغذية

كيف تستفيد المرأة من الصيام بشكل صحي؟

ببساطة شديدة ودون تعقيدات، يمكن فهم العلاقة بين الصيام وصحة المرأة بشكل أعمق من خلال الفوائد التي تعود عليها عندما تصوم صيامًا صحيًا.

لذلك، ولتحقيق أقصى استفادة من الصيام، ينصح معتز الشريف بما يلي:

تناول وجبات متوازنة غنية بالخضروات، والبروتين، والدهون الصحية في وجبتي السحور والإفطار

شرب كميات كافية من الماء

تجنب الأطعمة الدسمة والمملحة والمصنعة

تقليل تناول الحلويات

الاستماع إلى إشارات الجسد وعدم تجاهل التعب خلال ساعات الصيام

ممارسة رياضة سهلة خلال الصيام لتعزيز نشاط وحيوية الجسم

استشارة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو اضطرابات هرمونية، واستشارة خبير التغذية حال الرغبة في الاستفادة من الصيام في تخفيف الوزن

ختامًا، الصيام ليس مجرد امتناع مؤقت عن الطعام، بل هو تجربة شاملة لإعادة التوازن بين الجسد والعقل. كما أن الصيام الصحي يُعد بمثابة أداة فعالة لدعم صحة المرأة الجسدية والنفسية، وتعزيز شعورها بقوتها وتوازنها الداخلي، لأن فهم احتياجات الجسد واحترامها يتجلى بوضوح في مضمون العلاقة بين الصيام وصحة المرأة.